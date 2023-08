A Assembleia Nacional realiza, no dia 15 deste mês, a sessão solene de encerramento do ano Parlamentar da V Legislatura, com o discurso da presidente, Carolina Cerqueira, a marcar o ponto mais alto da cerimónia.

Antes desta cerimónia, segundo concluiu a conferência dos líderes dos Grupos Parlamentares, no dia 14 também deste mês, haverá uma plenária que vai aprovar vários diplomas, com destaque para a votação final global da Proposta de Lei sobre o Estatuto dos Antigos Presidentes e Vice-Presidentes da República.

A proposta de lei que altera o código do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) também vai a discussão tal como a apreciação de duas autorizações legislativas, entre as quais o Projeto de Lei de Autorização Legislativa, que autoriza o Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, a legislar sobre os Incentivos a serem atribuídos à Área da Concessão do Bloco 20/11.

A proposta de lei que altera o código do Imposto sobre Valor Acrescentado depois da aprovação pelo Governo, visa a redução de 14% para 7% nos bens alimentares.

Segundo o disposto na Lei, os antigos Presidentes e Vice-presidentes ficam impedidos de exercer qualquer actividade no sector privado por um período de três anos, mas este impedimento não abrange as actividades de docência, investigação científica ou prestação de serviço em entidades sem fins lucrativos.

A Lei, que regula direitos e deveres, é aplicável aos antigos Presidentes da República e aos ex-Vice-presidentes, excluindo os que tenham sido destituídos do cargo, bem como os que tenham renunciado ao mandato.

Estabelece como principais deveres o sigilo e a confidencialidade em relação a todos os assuntos que os antigos Presidentes e Vice-presidentes tiveram conhecimento durante o exercício do cargo, para além dos deveres previstos no regime do segredo de Estado.

A Proposta da Lei tem 14 artigos, dispostos em cinco capítulos.

A Proposta de Lei sobre o Estatuto dos Antigos Presidentes e Vice-Presidentes de Angola contém direitos e deveres que estão plasmados no artigo 133º da Constituição da República de Angola (CRA).

As viaturas protocolares e de segurança estão garantidas pelos órgãos competentes do Estado, gabinete de trabalho e quadro de pessoal de apoio ao gabinete, com o orçamento, bem como subsídio de fim de mandato.

Os antigos Presidentes e Vice-Presidentes da República gozam da condição de dignidade protocolar compatível com a função anteriormente desempenhada e têm direito, nomeadamente, a oficial às ordens, protecção pessoal (extensiva ao cônjuge) e passaporte diplomático ao cônjuge e aos filhos menores.

Relativamente aos deveres principais estabelecidos por Lei, são os do sigilo e da confidencialidade sobre todos os assuntos que os antigos Presidentes e Vice-Presidentes tiveram conhecimento durante o exercício do cargo, além dos deveres previstos no Regime do Segredo de Estado.

No campo das imunidades, baseado na Constituição da República de Angola, são estabelecidas, com as devidas adaptações, as mesmas que beneficiam os membros do Conselho da República.