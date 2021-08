O Presidente autorizou despesa no valor em kwanzas equivalente a 288,7 mil dólares norte-americanos para a aquisição de serviços de consultoria com vista à implantação do "Google Workspace Enterprise" ­ - uma ferramenta para empresas de grande porte com opções de armazenamento flexíveis, recursos avançados para vídeo-conferências e segurança e compliance de nível empresarial - para a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

O procedimento de contratação simplificada pelo critério material é justificado "considerando que o pleno funcionamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) requer a criação de condições necessárias para a sua operacionalização e convindo a adopção de um procedimento célere e desconcentrado para a tomada de decisões contratuais".

Ao conselho de administração da ANPG é delegada competência, com a faculdade de sub-delegar, para a aprovação das peças, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito deste procedimento, define o despacho presidencial 125/21 publicado no Diário da República (DR) de 23 de Agosto.

No mesmo DR consultado pelo Novo Jornal é ainda autorizada a abertura de um concurso limitado por prévia qualificação para a aquisição de serviços de consultoria para a avaliação do potencial petrolífero nas áreas livres e zonas de exploração, excluindo as bacias interiores, para um período três anos, no valor de USD 14,6 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, o equivalente a 9,4 mil milhões de Kwanzas.

Neste despacho (126/21), é delegada competência ao conselho de administração da ANPG para a aprovação das peças do procedimento concursal, a nomeação da comissão de avaliação, prorrogação do prazo do contrato, e verificação da validade e legalidade de todos os actos no âmbito do concurso.