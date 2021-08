Sem consenso na aprovação na especialidade, da proposta de Lei sobre o Registo Eleitoral Oficioso, e com a UNITA a exigir a introdução na Lei do artigo 15º, que defende a transmissão e a publicação de dados, as comissões especializadas da Assembleia Nacional começaram hoje a discussão também na especialidade do Projecto de Lei que altera a Lei nº36/11, de 21 de Dezembro- Lei Orgânica das Eleições Gerais da iniciativa do MPLA e da UNITA.

O impasse da proposta de Lei sobre o Registo Eleitoral Oficioso, também da iniciativa da Executivo e da UNITA, será desbloqueado sexta-feira, altura em que será apreciado o relatório parecer conjunto do referido diploma, enquanto decorrem neste momento acertos, a nível dos Grupos Parlamentares, no que diz respeito à matéria.

O início da discussão, esta terça-feira, do Projecto de Lei que altera a lei nº36/11, de 21 de Dezembro- Lei Orgânica das Eleições Gerais, da iniciativa do MPLA e da UNITA, surge na sequência de uma reunião de líderes dos grupos parlamentares, determinando a votação final global no dia 31 deste mês, da proposta de Lei do Banco Nacional de Angola, do Registo Eleitoral Oficiosos e da Lei Orgânica das Eleições Gerais.

A rapidez na aprovação destes diplomas tem a ver com a aproximação do início do registo eleitoral oficioso para todos os cidadãos maiores de 18 anos de idade, que começa no próximo mês de Setembro.

"O ponto que nos divide é que a UNITA quer que, em ano de eleições, o ficheiro informático dos cidadãos maiores seja fornecido à Comissão Nacional Eleitoral (CNE) até ao dia 30 de Abril, altura em que são considerados inalteráveis os dados dos cidadãos maiores à data das eleições", disse ao Novo Jornal a segunda vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Mihaela Webba.

O presidente da quarta comissão da Assembleia Nacional que trata dos assuntos do poder local, Tomás da Silva, disse que o MPLA está aberto ao diálogo para a aprovação de uma Lei de consenso.

"Estamos sempre abertos. Os 99 artigos aprovados em consenso é um sinal de boa vontade do partido no poder que respeita o exercício democrático e a reconciliação", disse o deputado, que afirma que espera não haver "mais complicações" quando estiver em discussão o relatório parecer conjunto da referida Proposta de Lei.

Lei Orgânica das Eleições Gerais em discussão

Os dois projectos de Lei de alteração à Lei Orgânica das Eleições Gerais de iniciativa legislativa dos grupos parlamentares do MPLA e da UNITA, em discussão esta segunda-feira, no Parlamento, foram já aprovados em Julho por unanimidade pelos deputados à Assembleia Nacional.

Os dois documentos clarificam matérias de natureza eleitoral sobre o voto e a capacidade eleitoral activa, já que a lei vigente sobre as eleições gerais foi aprovada num contexto completamente diferente do actual.

Os dois projectos de lei estão a ser debatidas na especialidade, em busca de consensos entre as partes, de forma a tornar os dois documentos num único instrumento jurídico em que toda a sociedade se reveja.

O Grupo Parlamentar do MPLA defende, no seu Projecto de Lei, a alteração de 45 artigos da lei vigente, e a UNITA tenciona alterar 83 artigos, incluindo cinco aditamentos.