Arrastões: Pressionada, ministra responsabiliza angolanos pela desordem nas capturas

Convenção da ONU, resumida no compromisso com a pesca sustentável, e mexidas no ordenamento jurídico são trunfos que, segundo a avaliação de agentes do sector, podem resultar em vontade política para um travão nos arrastões. Ministra promete medidas e pede que armadores olhem para as oportunidades de financiamentos. A partir de hoje, 1 de Setembro, já se pode apanhar o carapau, depois de terminada a "trégua" que começou a 1 de Junho.