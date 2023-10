Trata-se de Sally-Anne Sander, que manteve já um encontro esta segunda-feira, 09, com a comissão organizadora e que já recebeu garantias de que as condições logísticas, protocolares, técnicas, tecnológicas, e sobretudo, de segurança, para o êxito do maior certame dos Parlamentos do mundo, estão criadas.

Segundo o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, quando faltam 15 dias para a reunião, mais de 1400 delegados já confirmaram a sua presença em Angola.

Refira-se que quatro mulheres de parlamentos de África concorrem à presidência da 147ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP), a decorrer em Luanda, de 23 a 27 de Outubro.

Correm à presidência da UIP Adji Diarra Mergane Kanouté, do Senegal, Catherine Gotani Hara, do Malawi, Tulia Ackson, da Tanzania, e Marwa Abdibashir Hagi, da Somália.

"É a primeira vez, na história da organização, que ocorrerá uma eleição apenas com candidatas do género feminino e todas provenientes do continente africano", explicou aos jornalistas a deputada Idalina Valente, coordenadora do evento.

De acordo com o programa, o Presidente da República, João Lourenço, foi convidado a presidir, na Baía da Marginal de Luanda, às 19:00, do dia 23, à cerimónia de abertura da 147ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP), a decorrer sob o lema "Acção Parlamentar para a Paz, Justiça, e Instituições Fortes", até 27 de Outubro.

Durante a Assembleia Geral da União Interparlamentar, os parlamentares vão analisar as estratégias da organização no que respeita às alterações climáticas.

Segundo apurou ainda o Novo Jornal, a previsão de lançamento dos canais da TV e Rádio Parlamento é para os finais do mês de Outubro, aquando da realização 174ª da Assembleia Geral da União Interparlamentar.

O hino da UIP, criado em criado 1889, vai ser ouvido pela primeira vez em Angola durante da 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar.

Angola é o primeiro Estado africano e o segundo País de expressão portuguesa, depois do Brasil, a organizar o maior evento dos Parlamentos do mundo.

A UIP é composta por 178 Parlamentos de 172 países do mundo e 12 assembleias regionais.

A organização tem carácter intergovernamental, funciona sob o sistema da Organização das Nações Unidas e o seu principal desiderato é obter a paz e cooperação entre os povos e a consolidação das instituições representativas através do diálogo.