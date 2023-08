Dos partidos da oposição com representação no Parlamento, só a UNITA foi capaz de apresentar duas iniciativas legislativas e anunciar uma outra que poderá entrar a qualquer altura na Assembleia Nacional.

Segundo apurou o Novo Jornal, no primeiro ano legislativo da V legislatura, a UNITA apresentou três iniciativas legislativas, nomeadamente a proposta de Lei sobre o Direito da Oposição Democrática, a projecto de Lei sobre Reunião e Liberdade de Manifestação, e a iniciativa de acusação e destituição do Presidente da República.

O Grupo Parlamentar misto PRS/FNLA e a representação parlamentar PHA, segundo apurou o Novo Jornal, não fizeram chegar ao gabinete da presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, qualquer iniciativa legislativa.

A Lei sobre Reunião e Liberdade de Manifestação, de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, vai passar para o segundo ano legislativo sem reunir os necessários consensos, com o partido no poder a sugerir o dever de os organizadores informarem, atempadamente, sobre a intenção de realização da reunião, com indicação do local, data, hora, nomes e contactos dos promotores da iniciativa.

Uma outra diligência da UNITA, que ainda não entrou na Assembleia Nacional e que está gerar polémica com o partido no poder, tem a ver com a destituição do Presidente angolano, João Lourenço, por alegadamente ter "subvertido o processo democrático no País" e "consolidar um regime autoritário que atenta contra a paz".

A iniciativa de destituição do Chefe de Estado, que vai dar "muita polémica" durante o segundo ano legislativo, alega que a governação de João Lourenço, que cumpre o seu segundo mandato desde Setembro de 2022, "é contra a democracia, contra a paz social e contra a independência nacional".

Refira-se que a Assembleia Nacional realiza, no dia 15 deste mês, a sessão solene de encerramento do ano Parlamentar da V Legislatura, com o discurso da presidente, Carolina Cerqueira, a marcar a marcar o ponto mais alto da cerimónia.

Antes desta cerimónia, segundo concluiu a conferência dos líderes dos Grupos Parlamentares, no dia 14 também deste mês, haverá uma plenária que vai aprovar vários diplomas, com destaque a votação final global da Proposta de Lei sobre o Estatuto dos Antigos Presidentes e Vice-Presidentes da República.

A proposta de lei que altera o código do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) vai à discussão, bem como a apreciação de duas autorizações legislativas, entre as quais o Projecto de Lei de Autorização Legislativa, que autoriza o Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, a legislar sobre os Incentivos a serem atribuídos à Área da Concessão do Bloco 20/11.