A Assembleia Nacional já está a enviar para as várias provinciais do País os deputados da 4ª Comissão da Administração do Estado e Poder Local, em resposta às reivindicações da oposição que tem lamentado a falta de fiscalização parlamentar na administração municipal nacional.

Segundo apurou o Novo Jornal, a fiscalização parlamentar em curso integra deputados de todos os Grupos Parlamentares e tem como objectivo constatar o funcionamento das administrações municipais e o desempenho dos servidores públicos do País.

Por exemplo, um grupo de parlamentares chefiado pelo deputado Paulo de Carvalho, do MPLA, está a trabalhar nos nove municípios de Luanda, ao passo que na província do Bengo, o deputado Franco Nhani, da UNITA, coordena quatro deputados que também fiscalizam as acções do Executivo.

A Assembleia Nacional compõe-se por 220 deputados eleitos por sufrágio universal e 130 parlamentares são eleitos por representação proporcional em círculo eleitoral nacional e único e 90 são eleitos pelos círculos eleitorais provinciais, sendo 05 deputados eleitos em cada província.

Nas últimas eleições de 2022, o MPLA elegeu 124 deputados, a UNITA 90, a FNLA dois, PRS dois e PHA também dois.