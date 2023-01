A Assembleia Nacional rejeitou hoje, pela segunda vez, agendar um requerimento de protesto do Grupo Parlamentar da UNITA sobre perseguição, tortura e ameaças contra jornalistas e contra a sede do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.

"A quem interessa intimidar a classe jornalística? Porque é que os órgãos competentes do Estado não investigam com isenção, independência, rigor profissional e verdade para apurar responsabilidades?", questionou a primeira-vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Albertina Vavemba Ngola Felisberto, que leu a declaração política do partido durante a segunda reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da V Legislatura da Assembleia Nacional que decorre esta quinta-feira, 12, em Luanda.

Nesta plenária estão a ser apreciados os relatórios de execução do OGE referentes aos primeiro e segundo trimestres de 2022.

O Grupo Parlamentar da UNITA exige ao Presidente da República um pronunciamento público de condenação da Assembleia Nacional, e do poder judicial uma postura de lealdade ao Estado democrático e de direito, sobretudo de defesa da vida e salvaguarda dos direitos de cidadania.

De referir que, na última plenária, a Assembleia Nacional votou contra a alteração da ordem do dia pedida pelo Grupo Parlamentar da UNITA, que pretendia apresentar um voto de protesto contra agressões à mulher de um jornalista.

Em causa estavam os actos de agressão contra Ludmila Pinto, mulher do jornalista Cláudio Emanuel Pinto, da Rádio Despertar.

O requerimento apresentado na sessão plenária da Assembleia Nacional havia sido recusado com 112 votos contra da bancada Parlamentar do MPLA, 83 votos a favor da UNITA e duas abstenções do Partido de Renovação Social (PRS) e do Partido Humanista.

O Grupo Parlamentar da UNITA sublinha, no documento, que este protesto é oportuno, que Ludmila Pinto é vítima de perseguição e de três agressões físicas, nomeadamente ataques, por indivíduos não identificados, com objectos cortantes.