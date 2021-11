«Task Force» criada para dinamizar combate à seca no Sul do País já tem dois meses. Associações sediadas nas localidades afectadas entendem que se trata «apenas» de um programa «teoricamente bem elaborado», mas sem execução.

As associações integradas no «Consórcio Sul», uma entidade composta por seis organizações da sociedade que actuam nas províncias da Huíla, Cunene e Namibe, manifestam-se contra a estratégia do Governo para o combate à seca e à fome no Sul do País, sendo que consideram a medida criada no âmbito da concepção da «Task Force» como "teoricamente bem elaborada", mas sem "pernas" para andar.

A referida «Task Force» é uma comissão multissectorial criada por iniciativa do Presidente João Lourenço, em Setembro deste ano, e visa, sobretudo, reduzir o impacto da seca, e contou, inicialmente, com um orçamento de pouco mais de 44 mil milhões de kwanzas.

Ao que o Novo Jornal apurou, o grupo, constituído por nove Ministérios, é responsável pelo acompanhamento e pela criação de infra-estruturas de reservas e furos de águas, assim como a prestação de atenção especial ao programa estruturante de combate aos efeitos da seca, mormente a "assistência e distribuição devidamente planificada de alimentos às populações afectadas".

Cerca de dois meses após a sua criação, as diferentes associações cívicas que se têm batido contra a seca e a fome no Sul de Angola consideram "não haver melhorias".

Por exemplo, o director executivo da Ame Naame Omunu (ANO), associação sediada na província do Cunene, Padre Gaudêncio Yakuleinge, considera que a estratégia definida pelo Executivo, à semelhança do programa «Água para Todos», "é mais um dos bons programas, teoricamente bem feitos, mas inoperantes e ineficazes na prática".

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)