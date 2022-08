O programa das exéquias do ex-Presidente José Eduardo dos Santos (JES), que sofreu alterações, mantém a data de 28, domingo, para a realização do funeral do ex-Chefe de Estado. O programa, a que o Novo Jornal teve acesso, prevê, afinal, um cortejo fúnebre que sairá da residência oficial do Miramar às 08:00 para a Praça da República, com passagem por duas alas da guarda de honra.

A chegada do cortejo fúnebre à Praça da República está prevista para as 09:00, onde terá lugar uma marcha com honras militares.

No domingo, 28, a cerimónia será restrita, sendo esperados Chefes de Estado de vários pontos de África e do resto do mundo. Para já, a única presença confirmada publicamente foi a do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que virá acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho.

A urna com o corpo de José Eduardo dos Santos, que chegou a Luanda no sábado, 20, será depositada no sarcófago construído em tempo recorde pelo Governo no Memorial Dr. António Agostinho Neto (MAAN), também conhecido como o Foguetão.

O Novo Jornal constatou no local que homens e máquinas trabalham na preparação do sarcófago que irá receber a urna do ex-Chefe de Estado. Na Praça da República vêem-se ainda militares a ensaiar as honras militares.

O corpo do antigo Presidente foi transladado para Luanda depois de, no dia 16, um tribunal espanhol ter ordenado que fosse entregue à sua viúva, Ana Paula dos Santos, de quem estava separado há anos, pondo um ponto final à contenda na justiça entre os filhos mais velhos do ex-Presidente e o Governo angolano sobre a posse do corpo de José Eduardo dos Santos.

O ex-Presidente morreu no dia 8 de Julho, em Barcelona, na clínica onde estava internado nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido um AVC. "Zédu", como era também conhecido em Angola, governou o País durante 38 anos. Deixou o poder em 2017 e a sua morte marcou o fim de uma era em Angola.