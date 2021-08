O presidente do Bloco Democrático (BD), Filomeno Viera Lopes, afirmou hoje que o partido que lidera "está num momento privilegiado para fazer uma viragem" e que apenas depois do consolidar da Frente Patriótica Unida haverá "uma posição definitiva com relação à CASA-CE", notou frisando que "o BD.

"O Bloco Democrático não fará parte da estratégia eleitoral da CASA-CE, pelo que não renovará o acordo concernente a 2022-2227", disse, lamentando, no entanto, a atitude do Colégio Presidencial da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) que acusa de suspender o BD sem ouvir os seus dirigentes e prometendo recorrer aos órgãos internos da coligação.

"Neste caso, quer para a expulsão quer para suspensão, o órgão visado deve ser ouvido por uma comissão da disciplina de auditoria que existe", disse Filomeno Viera Lopes em conferência de imprensa.

"Não sabemos se um partido pode ser suspenso sequer. Uma suspensão do ponto de vista do direito implica sempre que haja um processo e que seja ouvido", insistiu.

Informou que a suspensão do BD da CASA-CE surge por decidirem apenas cumprir o actual mandato no seio da coligação, mas não renovar o acordo de participação nas eleições gerais, previstas para 2022.

"Estamos ainda dentro da legislatura que vai até no próximo ano. Depois do consolidar da Frente Patriótica UNIDA, teremos uma posição definitiva a tomar com relação à CASA-CE", notou, frisando que "o BD está num momento privilegiado para fazer uma viragem".

No comunicado que ditou a suspensão do BD, a CASA-CE diz que o Colégio Presidencial decidiu apreciar, a posteriori, questões inerentes à manutenção dos direitos adquiridos pelo BD como membro, no mandato 2017-2022, assim como remeter aos órgãos deliberativos dos partidos políticos coligados a responsabilidade de decidirem sobre a permanência ou não na Coligação, até 2022, conforme proposta apresentada pelo partido.

"O Colégio Presidencial da CASA-CE saúda a atitude de manifesta abertura assumida pelo Bloco Democrático, que, apesar de tardia, permitirá a cada uma das partes materializar na plenitude as suas linhas estratégicas programáticas, em sede do período de pré-campanha eleitoral, tendo em vista os grandes desafios políticos e eleitorais, por que se propõem participar", salienta o documento.

O Bloco Democrático está, nos últimos tempos, engajado no projecto político Frente Patriótica Unida (FPU), integrada pela UNITA e o político Abel Chivukuvuku, movimento que pretende concorrer, de forma unida, contra o MPLA, nas eleições de 2022.

A CASA-CE foi fundada em 2012 e é uma coligação de seis partidos políticos - Bloco Democrático (BD), Partido Pacífico Angolano (PPA), Partido Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), Partido Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA) e Partido Democrático Popular de Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA).