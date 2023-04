"Se a Frente Patriótica Unida se constituir em coligação [em 2027], nós vamos concorrer por ela, se não se constituir em coligação, o Bloco terá de concorrer necessariamente", a declaração, peremptória, é do secretário-geral do Bloco Democrático (BD), Muata Sebastião, em breve entrevista ao NJ.

Entre as várias razões dessa decisão do BD, consta a determinação legal que torna extinto todo o partido que não participe, por duas vezes consecutivas, isoladamente ou em coligação, em qualquer acto eleitoral.

E o partido liderado pelo economista Filomeno Viera Lopes não participou, do ponto de vista legal, nas eleições gerais de 24 de Agosto de 2022, tendo em conta que a sua participação no acto eleitoral acoplada à UNITA no quadro da FPU é legalmente nula, dado que a referida plataforma política não é uma coligação.

