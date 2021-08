PIIM serviu de engodo para um processo que se diz ser «viciado», com prejuízos de centenas de milhões de kwanzas para as finanças públicas. Nova administradora municipal, a colocar casos suspeitos sobre a mesa das autoridades judiciais, alerta para áreas propensas à corrupção na AMB.

Um contrato que viabilizou o fornecimento de 100 contentores para a recolha de lixo na cidade de Benguela, com a Administração Municipal (AMB) e a empresa Sousa Lda como principais protagonistas, levanta fortes suspeitas de fraude, que devem ser objecto de participação criminal, sendo ponto assente que o Estado deixou de poupar largos milhões de kwanzas em tempo de aperto financeiro, soube o NJ de fontes seguras.

O negócio foi fechado há já alguns meses, conforme notas de pagamentos com a chancela dos serviços notariais, mas só agora, com a nova gestão do município-sede a arrumar a casa e os meios divididos por várias ruas, fazem eco sinais de tráfico de influência num concurso público "ensombrando por vícios".

Contentores de 500 litros, muitos já em mau estado de conservação, têm o timbre da Sousa Lda, empresa que compra na Metalúrgica Baía Farta, a fonte do Governo Provincial até bem pouco tempo, quando Rui Falcão, ex-governador provincial, em recados endereçados à estrutura central, dizia que "não havia dinheiro nem mesmo para tratar do lixo nas principais cidades".

Não se percebe, segundo quadros da AMB e empresários locais, como as autoridades deixam a "fonte número um", abdicando, inclusive, de desconto de 10% em cada unidade, para este negócio envolto em suspeições.

Na Metalúrgica Baía Farta, empresa solicitada por vários governos provinciais, cada contentor custa 340 mil kwanzas, preço que levaria a Administração Municipal de Benguela a gastar, no pior dos cenários, 34 milhões de kwanzas pela quantidade em causa.

