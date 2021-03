Foi com referências à escassez de recursos financeiros, novamente na presença do ministro da Administração do Território e Reforma do Estado (MATRE), Marcy Lopes, que o governador cessante da província de Benguela, Rui Falcão, deu as boas-vindas ao seu sucessor, Luís Nunes, que tem entre as ""sete pastas"" sobre a governação local uma dívida pública envolta em suspeitas de fraude, há muito, sabe o NJ, na mira do Serviço de Investigação Criminal.

Também a Inspecção de Finanças, adstrita ao Ministério das Finanças, está atenta a sinais de sobre-facturação de empreitadas, fundamentalmente, devendo a recém-chegada Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE) entrar em cena na luta contra a corrupção.

