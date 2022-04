Calvário da população aumenta o tom da crítica por falta de gestão sustentável das águas dos rios «engolidas» pelo Oceano Atlântico. Discurso oficial, com suporte em obras que visam tapar lacunas num projecto que absorveu mais de USD meio bilião, aponta para "dias melhores", mas nem isso acalma cidadãos que se fazem a montanhas para conseguir o líquido. Investimento na ampliação do sistema, adiado há mais de dez anos, continua no horizonte, conforme as autoridades.

Previsões da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que o mundo está a três décadas da chamada crise hídrica, motivada, entre vários factores, por desigualdades sociais, crescimento demográfico e mau uso dos recursos naturais, mas a província de Benguela parece ter chegado já à era de escassez de água em proporções alarmantes, com centenas de bairros sem abastecimento há mais de duas semanas, conforme ilustram depoimentos colhidos pelo NJ nas principais cidades.

O casco urbano, com moradores de edifícios com até seis andares num «verdadeiro calvário», não é poupado por esta situação que, segundo a versão oficial, encontra justificação na falta de investimentos para manutenção de um sistema de distribuição que absorveu cerca de 600 milhões de dólares norte-americanos.

O montante foi aplicado entre 2004 e 2013, período em que foi construído, no quadro do PAB, Projecto de Águas de Benguela, o sistema de captação, tratamento e distribuição do Luhongo, para suportar Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta. Delineada em resposta ao aumento da demanda, nos planos demográficos e industrial, a terceira fase, no valor de 265 milhões de dólares norte-americanos, não saiu do papel.

"Não houve ampliação do sistema, estivemos dez anos sem investimentos no sector das águas", disse o vice-governador para a esfera económica, técnica e de infra-estruturas, Adilson Gonçalves, numa mesa redonda que serviu para dar a conhecer à opinião pública o essencial do programa de obras de emergência em curso desde Janeiro.

