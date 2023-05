Semanário Novo Jornal

Benguela: PR aprovou projecto para famílias a desalojar mas cenário é de incertezas

Catorze meses após a aprovação de um projecto para casas evolutivas a favor de famílias que serão desalojadas, com o Presidente João Lourenço a incluir a componente emergencial no ajuste directo, não há sinais de redes técnicas para água, energia e outros serviços. Quase que conformados com o adeus a um bairro com mais de 35 anos de existência, populares exigem explicações ao Governo Provincial, lembrando que usufruem de água, electricidade, hospitais e escolas e que têm na pesca a fonte de sobrevivência. Zona apontada para famílias que perdem casas no Matadouro, o bairro que desaparece para uma estrada Praia Morena/Rio Cavaco tem apenas duas casas inacabadas, as amostras para uma eventual urbanização.