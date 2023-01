Em declarações ao Novo Jornal, o secretário-geral do Bloco Democrático, Muata Sebastião, disse que Justino Pinto de Andrade e Luís do Nascimento suspenderam a militância no Bloco Democrático por terem sido eleitos deputados pela lista da UNITA durante as eleições de 24 de Agosto passado, no quadro da Frente Patriótica Unida (FPU).

"Por força da Lei, um deputado eleito pela lista de um partido não pode ser militante de outra formação política", afirmou o político, salientando que a suspensão da militância vai vigorar apenas durante esta legislatura, que termina em 2027.

O Conselho Nacional do BD terminou, no domingo, 29, na província de Benguela, a análise e aprovação do plano estratégico desta formação política para os próximos cinco anos.

Os participantes analisaram ainda um documento orientador do programa "Casas de Cidadania", que vai ser um espaço de debate sobre questões comunitárias, a ser implementado em todos os municípios do País.

"Com a realização das eleições autárquicas anunciadas pelo Presidente da República, João Lourenço, as Casas de Cidadania serão um espaço onde os cidadãos vão traçar os planos de desenvolvimento de cada localidade e procurar encontrar soluções", referiu o secretário-geral do BD, salientando que esta prática permite uma maior aproximação entre as necessidades e os desejos da comunidade local.

Refira-se que nas eleições de 24 de Agosto de 2022, o Bloco Democrático concorreu na lista da UNITA, no âmbito da Frente Patriótica Unida.