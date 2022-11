O presidente do Bloco Democrático (BD), Filomeno Viera Lopes, disse nesta quarta-feira, 08, que a sua organização política vai "bater-se seriamente" pela libertação dos presos políticos e na protecção dos cidadãos vítima das violações de seus direitos, por via de esbulho de terras, ou por manifestarem uma visão diferente do poder instituído.

"Sabemos que o cidadão está com a causa da liberdade e da democracia em Angola. E sabemos que quer contribuir para que estes objectivos sejam concretizáveis", referiu Filomeno Viera Lopes na abertura do primeiro coloquio nacional de quadros do BD, em que serão analisados os 13 anos do partido, assinalados a 20 de Outubro passado.

Na sua intervenção, o presidente do BD salientou que a sua formação política vai empenhar-se, desde já, na mobilização total para as eleições autárquicas.

"Nas eleições autárquicas os cidadãos vão controlar as acções do Executivo ajudando a combater a corrupção, bater-se pela liberdade dos presos políticos, na protecção dos cidadãos vítimas das violações de seus direitos, por via de esbulho de terras, ou por manifestarem uma visão diferente do poder instituído", acrescentou.

Na sua opinião, "para manter a exigência de que o Estado combata a pobreza, permitam um justo nível de vida para todos, o ambiente seja preservado, os serviços públicos sejam exemplares, a mobilização de meios financeiros é fundamental e o seu contributo é decisivo".

O colóquio conta com a participação de 150 convidados, entre militantes e representantes da sociedade civil angolana.

Será feita uma retrospectiva da criação da Associação Cívica de Angola (ACA) e da Frente para a Democracia (FPD), ambas antecessoras do actual Bloco Democrático.

O evento terá quatro horas e debates e contará com dois painéis. O primeiro vai reflectir sobre o percurso do Bloco Democrático desde a Associação Cívica de Angola (ACA), Frente para a Democracia (FpD) e culminando com o Bloco Democrático.

O segundo painel abordará a visão do Bloco Democrático sobre questões relacionadas aos Direitos Humanos, meio ambiente, racismo e política externa.

Durante o coloquio, haverá um momento para homenagear figuras fundadores do Bloco Democrático, quer sejam militantes, quer não.

No programa consta, igualmente, a criação, no período 2022-2027, em todos os municípios do país, de "Casas da Cidadania", onde os militantes residentes poderão discutir ideias com as comunidades locais.

No entender de Muata Sebastião, secretário-geral, o Bloco Democrático é uma instituição que existe há 13 anos, mas já tem um percurso de três décadas de ideologia política, iniciado em 1990.