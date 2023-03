Bureau Político do MPLA reunido com escândalos nos tribunais superiores na agenda - Plenário do Supremo reúne esta terça-feira - "Impeachment" pode vir a acontecer nos próximos dias

O Bureau político do MPLA está reunido desde manhã cedo, em Luanda, para analisar os escândalos que envolvem juízes dos tribunais superiores, em particular o presidente do Tribunal Supremo (TS). A reunião do partido, presidida por João Lourenço, Chefe de Estado e líder dos "camaradas", acontece depois de os juízes conselheiros do Supremo terem assinado uma resolução em que pedem a presença de Joel Leonardo, para que este esclareça ao plenário sobre "os escândalos de corrupção de que vem sendo referenciado".