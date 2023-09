O Bureau Político do Comité Central do MPLA proibiu os primeiros secretários provinciais da OMA e da JMPLA de acumularem estes cargos com os de deputado, numa altura em que, nesta segunda-feira, 25, o comité provincial da JMPLA em Luanda elege Ernesto André como novo primeiro secretário.

Ernesto André vai substituir Hemingarda Fernandes, eleita deputada à Assembleia Nacional, e que integra a 4ª Comissão que trata de assuntos de Administração e Poder Local no Parlamento.

No âmbito desta orientação da direcção central do partido, também serão eleitos Alice Miranda e Filipe Kameya, como novos primeiros secretários da juventude nas províncias do Kuanza Sul e Huíla, respectivamente.

A terceira reunião ordinária do Bureau Político do Comité Central deliberou recentemente, que os primeiros secretários provinciais da OMA e JMPLA que estão como deputados vão cessar o mandato, permanecendo apenas no Parlamento.

No caso da OMA, segundo apurou o Novo Jornal, neste mandato, 13 secretárias provinciais foram eleitas deputadas.