A governadora provincial de Cabinda, Mara Baptista Quiosa, nomeou esta segunda-feira,14, para o cargo de administrador municipal de Cabinda o ex-vice-governador para o sector técnico e infra-estruturas, Guilherme Pereira, que há um mês foi exonerado do cargo pelo Presidente da República.

A indicação do antigo número 2 do Governo Provincial de Cabinda, do executivo de Marcos Alexandre Nhunga, não agradou a parte da população local, soube o Novo Jornal junto de vários munícipes.

O novo administrador municipal substitui no cargo Berta Marciano, eleita deputada do MPLA no círculo nacional nas últimas eleições gerais de 24 de Agosto.

Segundo alguns munícipes de Cabinda, a nomeação do antigo vice-governador apanhou de surpresa a população que esperava pela indicação do administrador-adjunto para a área social da administração municipal de Cabinda, que ocupava funções de administrador interino após a saída do cargo de Berta Marciano.

O Novo Jornal apurou que para além da nomeação do antigo vice-governador provincial, Mara Baptista Quiosa nomeou outros 27 elementos, entre administradores municipais e adjuntos, administradores comunais, directotres de gabinetes do governo provincial e assessores.