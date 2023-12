Candidatos à "caça de votos" que lhes permitam conquistar presidência da JFNLA

Dois candidatos a secretário-geral da JFNLA, organização juvenil da FNLA, lançaram oficialmente, no domingo, 17, as suas campanhas eleitorais, apresentando as suas linhas de força, caso sejam eleitos no III Congresso Ordinário da organização que terá lugar nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2024, em Luanda.