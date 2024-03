O complexo Sovsmo, da UNITA, no município de Viana, província de Luanda, e alguns comités municipais em todo o País já deram o início à emissão de cartões de militantes em formado digital, uma deliberação do Comité Permanente da Comissão Política do principal partido da oposição.

Segundo esta decisão, os militantes da UNITA nos centros urbanos vão pagar 3.000 kwanzas por cartão em formato digital e os do interior pagarão 2.500.

De acordo com a deliberação, os militantes que não tiverem dinheiro, podem doar um produto correspondente ao valor do cartão.

Segundo dados estatísticos não oficiais, a UNITA conta com mais de um milhão e meio de militantes.

"Com a emissão destes cartões vamos certificar o verdadeiro número de militantes que a nossa organização controla", disse ao Novo Jornal uma fonte da direcção do partido.

Refira-se que a fundação oficial da UNITA foi conduzida por Jonas Savimbi e Tony Fernandes em 13 de Março de 1966, em Muangai , na província do Moxico. Outros 200 delegados estavam presentes no evento de fundação do até então movimento guerrilheiro, entre eles Miguel N,Zau Puna, Ernesto Mulato, Rúben Chitacumbi, José Liahuca, José Ndele, Jerónimo Wanga , Samuel Chiwale, Eduardo Jonatão Chingunji e Kafundanga Chigunji.

A UNITA lançou o seu primeiro ataque contra as autoridades coloniais portuguesas em 25 de Dezembro do mesmo ano, marcando a formação de seu braço armado, as Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA).