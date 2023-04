PDP-ANA, PADDA-AP, PNSA e PPA projectam reestruturação interna e captação de receitas, depois do fracasso da CASA-CE nas últimas eleições gerais de 24 de Agosto do ano passado. Ponderam um dia concorrer de forma isolada.

Quatro partidos - PDP-ANA, PADDA-AP, PNSA e PPA, dos cinco coligados na CASA-CE - falam, em exclusivo ao Novo Jornal, das consequências que vivem por conta da não-eleição de deputados à Assembleia Nacional para a legislatura 2022-2027. Em virtude disso, os presidentes destas forças políticas apelam aos seus militantes para contribuírem com quotas, como forma de dar resposta às dificuldades financeiras.

De acordo com o presidente do Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA), Sikonda Alexandre, os partidos que constituem a CASA-CE receberam, por conta da participação nas eleições gerais de 24 de Agosto de 2022, um montante para custear a pré-campanha eleitoral, tendo cada um dos partidos canalizado para as despesas da coligação 25 milhões Kz.

O político observa que os valores cabimentados à sua formação partidária serviram para acautelar despesas da pré-campanha eleitoral, e o resto do montante tem servido para a manutenção e gestão do PNSA.

"Cada partido da coligação contribuiu com 25 milhões para os trabalhos da pré-campanha, e o resto ficou para os partidos. E nós tivemos o cuidado de gastar de forma racional as verbas, o que nos deu a possibilidade de ficar com um saldo", afirma.

Sikonda Lulendo Alexandre sublinha que o "sucesso" do seu partido depende da contribuição de militantes e comissários integrados na Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

Já Abreu Capitão Bernardo, presidente do Partido Democrático para o Progresso e Aliança Nacional Angolana (PDP-ANA), fundado a 17 de Março de 1991, por Mfulumpinga Lando Victor, declara ter recebido, na véspera da campanha eleitoral, 80 milhões Kz, que permitiram a que o partido resolvesse "pendentes urgentes", como a aquisição de um edifício e uma viatura.

