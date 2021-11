No dia em que se comemora a Independência de Angola, a CASA-CE sublinha que "ao fim de 46 anos de Independência, 19 dos quais em paz, a fome severa, em larga escala, continua a ser o principal inimigo do dia a dia dos angolanos e suas famílias, afigurando-se como uma das principais causas de morte no País".

Lembrando que há 46 anos, "um punhado de jovens angolanos, entre homens e mulheres destemidos, impelidos pelo mais genuíno e profundo sentimento patriótico (...) proclamavam a Independência de Angola, colocando fim a mais de 500 anos de jugo colonial português, a CASA-CE afirma que, "ante a gravidade da situação da fome, acentuada nos últimos quatro anos", entende que "o Executivo tem de encontrar alguma solução, em defesa das vidas que se perdem em razão da fome, pois a fome não espera, não se adia, nem é saciada ao sabor das agendas políticas".

E é ao Governo de João Lourenço que a CASA-CE se dirige no dia da Dipanda, desafiando-o a "engajar-se com afinco, na melhoria das condições de vida dos angolanos e das angolanas, por via da implementação de políticas públicas exequíveis, assentes numa governação humanizada, direccionada à diminuição da pobreza extrema e da fome severa, ao fim da seca no sul do país, à redução da alta taxa de mortalidade por fome e paludismo, ao fim do analfabetismo e à criação de mais postos de trabalho".

"Ciente de que a realização do bem-estar de Angola e dos angolanos é tarefa inalienável de todos os seus filhos, o Colégio Presidencial da CASA-CE exorta os angolanos e as angolanas a continuarem firmes, engajados nos seus afazeres pela defesa e preservação da paz, da soberania nacional, do Estado democrático e de direito, visando o desenvolvimento sustentável de Angola", lê-se no discurso desta coligação política.

"Neste momento de festa e reflexão profunda sobre o passado, presente e futuro de Angola e dos seus filhos, o Colégio Presidencial da CASA-CE, atento ao agitado contexto político no País, recomenda aos seus militantes, amigos e simpatizantes, firmeza, serenidade, espírito patriótico e engajamento total em prol da luta política e democrática pelas causas nacionais, focadas na realização plena e efectiva de Angola e dos angolanos, propósito por que lutaram os honrosos e valorosos heróis da nossa Independência", conclui.