Igreja Católica diz que João Lourenço e o líder da Frente Patriótica Unida têm responsabilidades acrescidas, tal como os dirigentes religiosos, e revela que tem plano para promover o diálogo. Movimentações são anunciadas depois da entrevista exclusiva que Zacarias Kamwenho concedeu ao NJ, na qual pede ao Presidente da República que «acabe com a tensão» com Adalberto, já que este cenário «está a deteriorar tudo». Da «tensão política» à vida social, fica a insistência quanto à necessidade de uma declaração de Estado de Emergência.

Duas semanas depois do apelo de Dom Zacarias Kamwenho, Prémio Sakharov 2001, num pronunciamento em que desencoraja a ida às urnas em clima de tensão política, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) revela que a sua Assembleia Plenária, que termina domingo, 06, em Benguela, pode apontar caminhos para o fim do que chama de "nervosismo social" em ambiente de eleições, mas avança já que as lideranças políticas do País devem dialogar.

"Uma palavra nossa, enquanto Igreja, impõe-se neste momento, na medida em que sentimos alguma tensão na nossa sociedade, algum nervosismo", disse, na antevisão, o presidente da organização, Dom José Manuel Imbamba.

Após ter lançado os temas em discussão, ligados à vida social, eclesial e política, o prelado católico assumiu que os "guias espirituais" devem dar luzes para amainar os ânimos e incentivar o diálogo.

"Faz muita falta esse diálogo entre as pessoas, entre as instituições, entre os políticos", resumiu Dom Manuel Imbamba, pouco antes de ter assumido responsabilidades acrescidas para o Presidente da República, João Lourenço, e o líder da oposição, Adalberto Costa Júnior.

Questionado sobre como a CEAST pode promover o encontro que tem sido solicitado pelo presidente da UNITA, o bispo da Arquidiocese de Saurimo assinalou que "vamos fazer algo, vamos ter um comunicado sobre isso, salientando que "é, sobretudo, esse diálogo que falta, nós temos grandes responsabilidades na sociedade".

