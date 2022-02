No arranque da assembleia dos bispos angolanos, que decorre de hoje a segunda-feira, em Benguela, D. José Manuel Imbamba, presidente da Conferência, citado pela Lusa, disse ser fundamental haver "verdade, justiça e transparência" na preparação das eleições gerais deste ano, uma responsabilidade da CNE, apelando de forma vigorosa ao "alto sentido de responsabilidade" dos cidadãos na votação e para que estes evitem o absentismo.

Os prelados católicos angolanos entendem ainda que o País atravessa um momento de "perigoso vazio de diálogo" entre "governantes e governados" e entre as lideranças partidárias, o que "eleva o radicalismo e intolerância", num contexto de "assustadora" pobreza.

O líder da CEAST, ainda citado pela agência de notícias portuguesa, nesta intervenção de abertura dos trabalhos da assembleia plenária dos bispos, afirmou que se assiste no País a uma "evidente degradação dos hábitos e costumes do comportamento social, das atitudes e do civismo" e "um perigoso vazio entre os governantes e governados, entre as lideranças partidárias e entre os vários actores cívicos".

Este cenário, advertiu, "eleva ainda mais os níveis de ansiedade, de radicalismo, intolerância, indisciplina, violência física, verbal, moral e psicológica", colocando entre os factores que levam a essa realidade o mau trabalho dos órgãos de comunicação social públicos.

D. José Manuel Imbamba avançou nesta intervenção que os media sob controlo estatal "estão a contribuir para o actual ambiente sombrio e nefasto" cujo desempenho, notou, "em nada contribui para a harmonia social, paz dos espíritos, para cultura do diálogo, da democracia e da fraternidade social".

"Daí o meu apelo à serenidade, ponderação, abertura de espírito e ao acolhimento e aceitação mútua em nome da pátria, em nome de Angola. Que os partidos não sejam mais importantes do que o país e as bandeiras partidárias que inundam as aldeias não suplantem a bandeira da República", exortou.

Evitar o absentismo

Os católicos "devem evitar o absentismo, todos devem ter ou renovar o cartão de eleitor. As eleições hão-de correr como queremos se forem bem preparadas na verdade, transparência, honestidade e justiça", realçou o prelado, citado pela Lusa.

Manuel Imbamba disse que é dever do cidadão católico evitar o absentismo devendo, para isso, renovar o seu cartão de eleitor para poder votar, sublinhando que a preparação do processo eleitoral deve compreender a educação cívica "porque a educação para a democracia cultiva-se".

"Todos temos o direito de promover aqueles valores acima de toda e qualquer disputa política, tais como a boa convivência, a tolerância, a fraternidade, o amor ao próximo, o respeito pela opinião alheia, a abertura permanente ao diálogo, a irmandade, a paz, acima de tudo a Nação, a cidadania e o bem-estar para todos", apelou.

Quanto à campanha eleitoral, atirou: "Só será bem-sucedida se for baseada no respeito mútuo e todos os partidos reconhecidos tiverem o direito e a oportunidade de expressar o seu ideário".