Centenas de jovens estão já concentrados em frente ao Cemitério do Santa Ana para participarem na manifestação "pacifica" nacional contra a subida dos preços da gasolina, o fim da venda ambulante e a proposta de lei das Organizações Não-Governamentais. A cidade está calma, mas a forte presença policial é visível no local e nas principais avenidas da capital. "A fome mata" e "queremos salários condignos" são algumas das palavras de ordem inscritas nos cartazes exibidos.

Na Avenida Deolinda Rodrigues, local onde os manifestantes se estão a concentrar, é notória uma grande presença das forças policiais que, pelo menos para já, vão apenas observando os jovens que no local já ostentam cartazes com palavras de ordem como "a polícia é do povo, não é do MPLA".

A circulação automóvel ao longo da Deolinda Rodrigues faz-se com normalidade nos dois sentidos, mas minuto a minuto vão chegando ao Cemitério do Santa Ana várias viaturas das forças de defesa e segurança.

O Novo Jornal está no local a acompanhar os movimentos desta manifestação nacional anunciada por activistas e membros da sociedade civil.

O secretário-geral da JURA, braço juvenil da UNITA e o primeiro secretário do partido em Luanda, Adriano Sapiñala, estão presentes no local da concentração para participarem da manifestação, "não por orientação do partido mas enquanto cidadãos", afirmaram ao Novo Jornal.

Alguns moto-taxistas também se juntaram à concentração, assim como as zungueiras, onde aguardam o início da marcha, previsto para as 13:00, para depois seguirem até ao largo da Mutamba.