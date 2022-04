O Chefe de Estado aprovou um acordo individual de financiamento no valor de 321,8 milhões de dólares norte-americanos para a execução da 2ª fase do contrato de apetrechamento do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), inaugurado em Dezembro de 2019.

Este contrato responde, segundo o despacho, à "necessidade de resposta em tempo útil às solicitações dos cidadãos angolanos em casos de alteração da ordem pública, catástrofes e outros eventos relacionados com a segurança pública" e vai ser assegurado pela GSAFETY, uma empresa que actua principalmente na criação, produção e venda de software de segurança pública, urbana, contra incêndios, ambiental e industrial.

O despacho presidencial adianta pouco mais, ficando-se apenas a saber que os 321,8 milhões de dólares se destinam à "aquisição de bens e serviços e empreitada de obras públicas para o fornecimento de equipamentos, softwares e materiais, construção e apetrechamento de estruturas físicas, instalação e suporte técnico no âmbito do Centro Integrado de Segurança Pública"

Angola será representada neste negócio com a empresa Beijing GS Tecnology Co, que opera sobretudo na América Latina, África, e Sudeste Asiático, pelo Ministério do Interior.

A ministra das Finanças é autorizada, com a faculdade de subdelegar, a assinar o acordo de financiamento e toda a documentação.

De referir que o Presidente da República assinou esta semana a autorização de um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício económico de 2022. São 180 mil milhões de kwanzas (426,4 milhões USD) para o Ministério do Interior e destinam-se a "suportar as despesas relacionadas com o funcionamento e investimento do sector de Ordem e Segurança Pública" (ler aqui).