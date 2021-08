Prevaleciam desconhecidas, à hora do fecho do semanário, quarta-feira, 04, as causas do descarrilamento do comboio do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB), com danos em quatro das 17 carruagens que conformavam a composição e em 100 metros de linha, mais um associado a insuficiências técnicas decorrentes do projecto de reabilitação e modernização, indicam depoimentos recolhidos pelo Novo Jornal.

Dez dias depois do descarrilamento ocorrido na estação de Boas Águas, província do Huambo, observadores lembram que não tem sido prática o Conselho de Administração vir a público apresentar causas em situações de acidentes, alguns na base de despedimentos de trabalhadores por suposta negligência.

A reintegração de maquinistas despedidos nestas circunstâncias faz parte, aliás, das exigências do caderno reivindicativo, o documento que forçou, há pouco tempo, aumentos salariais de 25%, metade da cifra pretendida.

Sem a versão oficial em relação à origem do descarrilamento, que travou a marcha do primeiro comboio expresso, de regresso ao Lobito depois de ter chegado ao Luau, fazem eco comentários de figuras ligadas à empresa ferroviária.

Aos 60 anos de idade, muitos dos quais vividos no CFB, José Cabral Sande, filho de antigos ferroviários, lembra que os chineses trocaram o ferro da linha anterior com bastante aço, assim como a madeira pelo betão na colocação das travessas, deixando problemas técnicos que podem estar na origem.

"O nosso ferro tão bom, tão bom... levaram e, lamentavelmente, colocaram uma linha de titânio (metal leve). Em linguagem "terra a terra", permitam-me, devo dizer que há alturas em que a máquina e a composição bóiam na nova linha, e isso não garante segurança", indica.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)