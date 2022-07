Vários cidadãos já falecidos ainda figuram das listas e locais de votação nas próximas eleições gerais previstas para 24 de Agosto do ano em curso, apurou o Novo Jornal após consulta feita. Mas fonte do Ministério da Administração do Território considera normal o surgimento de casos do género.

Por intermédio de um contacto telefónico o prezado leitor também poderá também certificar a rua e o local onde procederá a votação, bastando por isso, enviar uma mensagem introduzindo o número do Bilhete de Identidade ao contacto 40114.

Em consulta feita no referido número este semanário incluiu o nome de vários cidadãos já falecidos utilizando o mesmo procedimento, acrescidos da competente certidão de óbito, em todas mensagens surgiram em resposta os locais onde poderão votar, particularmente os eleitores que já não fazem parte do mundo dos vivos.

Exemplo disso, são algumas constatações feitas por cidadãos eleitores nas redes sociais confirmando a existência de casos do género, o que pode se constituir num empecilho para o exercício do dever cívico, segundo eleitores ouvidos pelo Novo Jornal.

João Manuel de 19 anos de idade, diz que vai votar pela primeira vez e já confirmou o seu nome e local onde irá cumprir o acto.

Ele afirmou que possui ente querido já falecido que ainda figura na lista dos que votarão nas futuras eleições gerais, aspecto que considerou anormal.

Já Samuel Bastos de Sousa, de 30 anos soube destes casos - falecidos nos locais de voto - através do Facebook.

"Oxalá esta lacuna seja ultrapassada o mais rapidamente possível", advogou o jovem.

MAT diz que nomes de falecidos não perigam processo

Contactado pelo Novo Jornal, o director Nacional para o Registo Eleitoral Oficioso, Fernando Paixão considera que a presença de nomes de indivíduos falecidos na base de dados do registo eleitoral não constitui perigo para o processo.

"É normal que surjam essas situações. Infelizmente temos estes problemas no País, agora que isto venha a perigar o processo, isso não", salientou o responsável.

Para Fernando Paixão, "é natural que exista na base de dados pessoas falecidas, porque ao longo do tempo que se fez o registo há sempre alguém que infelizmente morre, mas o nome consta".

Questionado sobre a presença nas listas de pessoas falecidas que datam de há 12 anos atrás referiu que tal ocorre por ainda estarem disponíveis o documento de identidade das mesmas fazendo por isso constar na base de dados.

Acrescenta que em 2021/22 apenas se efectuou a actualização dos locais de residência para aquelas pessoas que mudaram de local onde viviam, bem como os novos eleitores, enquanto as pessoas que já se encontravam na base de dados por via do bilhete de identidade desde que não alteraram a residência, não precisavam de ir ao Balcão Único de Atendimento Público (BUAP) para actualizar o registo eleitoral.

Por isso, as demais pessoas entraram, incluindo os falecidos afirmou Fernando Paixão, para quem "existe outro fenómeno que são os cemitérios clandestinos, óbitos não declarados, enterros em cemitérios particulares e familiares, o que faz com que muitos óbitos não sejam conhecidos pela estrutura oficial competente que pode declarar o óbito".

"O Ministério da Administração do Território não pode eliminar da sua base de dados um cidadão porque ouviu dizer que o fulano de tal morreu, tem que ter uma chancela ou um documento oficial a dizer que o fulano morreu. É normal que surjam essas situações", sublinhou.

