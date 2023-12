CIVICOP e "falsos exames" de DNA foram, sem sombra para dúvidas, dos factos mais mediáticos de 2023. Se, por um lado, a Comissão apresentou resultados de DNA das vítimas dos conflitos, por outro, foi descredibilizada por supostos resultados falsos. Entretanto, em Março deste ano, em Lisboa, familiares de vítimas e sobreviventes do 27 de Maio procuraram por um médico legista, a fim de esse apurar a veracidade dos exames.

Um dos factos mais "sonantes" de 2023 foi, sem sombra para dúvidas, as desconfianças manifestadas pelosfamiliares e sobreviventes das vítimas do 27 de Maio de 1977, quanto à veracidade dos resultados de exames de DNA apresentados pela Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos (CIVICOP), criada por Decreto Presidencial em Abril de 2019, após esses terem-se reunido e auscultado o médico legista Duarte Nuno Vieira de que os resultados não correspondiam às vítimas que se presumiam ser. Contudo, fruto dessa desconfiança, Francisca Van-Dúnem, ex-ministra da Justiça portuguesa, viera a Luanda para pedir a João Lourenço mais esclarecimentos sobre o assunto.

Foi, aliás, em Março deste ano, em Lisboa, como noticiou, na ocasião, o Novo Jornal, que sobreviventes e familiares das vítimas do 27 de Maio, representados na Plataforma 27 de Maio, se reuniram para ouvir do reputado médico legista Duarte Nuno Vieira, professor catedrático da Faculdade de Coimbra, ficando cientificamente provado que as ossadas apresentadas pela CIVICOP não correspondiam às vítimas que se presumiam ser.

