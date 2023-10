A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) concluiu esta terça-feira, 10, a destruição do material obsoleto utilizado nas eleições de 2022, decorridas pela primeira vez no exterior em 12 países e 25 cidades.

Em África, segundo a CNE, o material foi incinerado na África do Sul, nas cidades de Joanesburgo, Pretória e CapeTown, na Namíbia, em Windhoek, Oshakati e Rundo, no Congo Democrático, em Kinshasa, Matadi e Lumbumbashi, no Congo, em Brazaville, Dolisí e Ponta Negra, na Zâmbia, em Suluezi, Lusaka e Mongo.

No continente sul-americano a destruição aconteceu no Brasil, nas cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, ao passo que na Europa a destruição teve lugar na Alemanha, cidade de Berlim, na Bélgica em Bruxelas; em França na cidade de Paris; em Portugal, cidades do Porto e de Lisboa, na Inglaterra, em Londres, e na Holanda, na cidade de Roterdão.

A incineração dos boletins de voto no exterior do País foi realizada em cumprimento do número 3 do artigo 122 da Lei Orgânica sobre as Eleições.

Refira-se que o MPLA venceu as eleições gerais de 24 de Agosto, com 51,17% dos votos. A UNITA obteve 2.756.786 votos e conquistou 90 lugares no Parlamento.

O terceiro partido mais votado foi o PRS, com 71.351 votos, que lhe deram direito a dois deputados.

A FNLA e o PHA são os outros dois partidos que também conseguiram eleger dois deputados cada. A CASA-CE, APN e P-JANGO não elegeram qualquer deputado.