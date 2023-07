As comissões provinciais de apoio à realização do Censo 2024 vão ser coordenadas pelo governador de cada província, assistidos pelos vice-governadores para os serviços técnicos e infra-estruturas, determina um despacho exarado pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República.

Estas comissões integram ainda os representantes provinciais da Educação, Saúde, Registos e Modernização Administrativa, Infra-Estruturas e Serviços Técnicos, Transporte, Tráfego e Mobilidade Urbana, Comunicação Institucional e Imprensa, e Serviço Provincial do Instituto Nacional de Estatística.

As comissões provinciais dependem hierárquica e funcionalmente da Comissão Multissectorial de Apoio à Realização do Censo 2024 e serão responsáveis por preparar e executar as operações de recenseamento geral da população e da habitação, adoptar medidas facilitadoras para o trabalho dos recenseadores no campo, assegurar a unidade da informação e a cobertura territorial dos recenseadores.

Devem igualmente estabelecer formas de organização, gestão e controlo dos dados censitários obtidos ao nível local, definir e realizar acções que garantam o recenseamento dos cidadãos em todas as localidades, empregar os recursos humanos, técnicos, materiais e logísticos a indicar pela Comissão Multissectorial de Apoio à Realização do Censo 2024, através do grupo técnico.

As comissões provinciais devem também realizar relatórios periódicos das operações censitárias, destacando as actividades desenvolvidas, perspectivar as acções e sugestões de melhoria do processo, exercer as demais atribuições que lhes forem incumbidas.

Podem, sempre que necessário, mediante solicitação ao coordenador da Comissão Multissectorial, integrar às Comissões Provinciais os representantes locais dos Departamentos Ministeriais responsáveis pelas Finanças, Justiça e dos Direitos Humanos, Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional de Angola, lê-se no despacho.

De acordo com INE o censo será útil para o acompanhamento e avaliação da estratégia de combate a pobreza, bem como a produção de indicadores que permitam avaliar os progressos realizados no âmbito dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM).

O Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) prometeu apoiar Angola, do ponto de vista técnico e logístico, o que vai permitir saber o número de habitantes e as características sócio-culturais de cada grupo, com a respectiva faixa etária.

Refira-se que em 1983 houve uma tentativa de realização do primeiro censo populacional de Angola Independente, mas este fracassou devido ao contexto político na época.

Em 2014 foi possível conhecer a população total de Angola, que era de 24,3 milhões de habitantes, sendo 11,8 milhões do sexo masculino (48%) e 12,5 milhões do sexo feminino (52%).

Segundo os dados anteriores, a província de Luanda é a mais populosa, com 6,5 milhões de residentes, o que corresponde a 27% do total do País.

Pelo contrário, a província do Bengo, com 351 579 habitantes, é a menos populosa do País.

Luanda é a província com maior densidade populacional (347.6 habitantes por Km2), enquanto Kuando Kubango é a que regista uma densidade populacional mais baixa (2.6 habitantes por Km2).

Os dados divulgados pelo INE de Angola mostram ainda que 62% da população reside em áreas urbanas.