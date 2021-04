A reunião, a decorrer no Centro de Conferências de Belas, em Luanda, é presidida pelo presidente do partido, João Lourenço, de acordo com a informação avançada pela página oficial MPLA no Facebook.

A escolha do tema, segundo o programa, baseou-se entre outros factores, na constatação feita pelo partido, segundo a qual, "o sector da Agricultura demonstra uma evolução manifestamente positiva em termos de volume de produção cuja contribuição para o Produto Interno Bruto, nos últimos anos, mantém uma tendência de crescimento, não obstante ser a um ritmo ainda modesto".

Nesta reunião, os membros do Comité Central residentes nas demais províncias e no exterior do País deverão participar do evento no formato de video-conferência, dado os condicionalismos impostos pelas medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19.

Refira-se que no 7º Congresso Extraordinário do MPLA o Comité Central do partido passou dos 363 para 497 membros, um aumento de 134 novos membros.