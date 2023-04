O líder do Grupo Parlamentar misto composto pela FNLA e pelo PRS, Benedito Daniel, apontou que a edificação dos Comités de Acção do MPLA (CAP) em áreas proibidas estimula as construções anárquicas em vários municípios da província de Luanda.

"Tudo começa com a construção de CAP. Quando isso acontece, as pessoas perdem o medo, porque o partido no poder já está presente nesta área proibida", disse Benedito Daniel, durante o debate, esta quinta-feira, 20, sobre a gestão do território e o papel de fiscalização da Assembleia Nacional.

De acordo com o presidente do PRS, a fiscalização municipal também cria as condições para essa anarquia, pois, a troco de dinheiro, diz às pessoas para ocuparem os terrenos, aconselhando-as inclusive a construir apenas barracas de chapa.

"O mais estranho é que no meio disso tudo há áreas marcadas e vedadas consideradas reservas fundiárias do Estado, sendo estas as primeiras que os fiscais e demais funcionários administrativos se apressam a lotear e vender", acrescentou.

De acordo com o deputado, a ocupação ilegal de terrenos atingiu em Luanda "contornos de máfia e crime organizado", devido ao envolvimento de pessoas de vários escalões sociais que utilizam esquemas refinados para ludibriar a população.

Dados avançados durante o debate pelo deputado do MPLA Paulo de Carvalho apontam o registo, no município de Viana, de 387 construções anárquicas, enquanto no de Luanda o número atinge as 32.688 construções em espaços impróprios.

Disse que no período entre 2022 e 2023 se registaram 173 demolições de residências anárquicas no município de Viana, contra as 54 no de Luanda.

"A minha estimativa é que neste período (2022-2023) tenham ocorrido na província de Luanda cerca de 400 demolições, maioritariamente precárias", informou o sociólogo.

Paulo de Carvalho referiu-se também às construções desordenadas de apartamentos rústicos em terraços de prédios espalhados pelo país, salientando que no município de Luanda o número já atingiu os 1.442.

Lembrou que os efeitos negativos deste tipo de construções estão à vista, citando como exemplo o ocorrido com o edifício que desabou, a 25 de Março, na Avenida Comandante Valódia, nº 76, concebido apenas para oito famílias, mas que albergava o dobro deste número.

Desafiou, por isso, o Laboratório Nacional de Engenharia para, nas próximas semanas, proceder, em todo o país, à avaliação de cada um dos prédios que se encontram nestas condições, como forma de se prevenir mais desabamentos, sobretudo neste período chuvoso.