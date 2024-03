O Partido de Renovação Social (PRS) termina esta segunda-feira, 25, as conferências provinciais que estão a eleger as novas direcções dos comités provinciais do partido e de delegados ao V Congresso Ordinário da organização, que terá lugar entre os dias 02 e 04 de Abril, em Luanda.

Segundo um membro da comissão organizadora do V Congresso Ordinário, hoje, acontece a última conferência na região Kuango (província da Lunda Norte), e no conclave está previsto a participação de 1.101 delegados.

"O processo de renovação de mandatos a nível das províncias decorreu com transparência. Hoje, com a realização desta conferência na região, do Kuango, estão criadas as condições para o nosso V Congresso Ordinário que acontece de 02 a 04 de Abril", disse ao Novo Jornal a mesma fonte da comissão organizadora, que voltou a desvalorizar as acusações de candidatos excluídos, segundo as quais a comissão organizadora agiu com parcialidade e está corrompida.

Os dois candidatos excluídos para concorrer à presidência do PRS, já enviaram ao Tribunal Constitucional (TC) uma providência cautelar para a suspensão do congresso, por alegadas irregularidades.

Trata-se do antigo vice-ministro da Indústria do então Governo de Unidade e Reconciliação Nacional (GURN), pelo PRS, Sapalo António, e do actual secretário nacional da JURS, braço juvenil do Partido de Renovação Social (PRS), Gaspar Fernandes dos Santos.

"O processo de preparação do V congresso está viciado e cheio de irregularidades. Por isso, recorremos ao Tribunal Constitucional para suspender a actual comissão", afirmam os candidatos excluídos.

Refira-se que o Partido de Renovação Social foi fundado em 1990 e na primeira eleição em que participou, em 1992, ganhou seis assentos na Assembleia Nacional.

Em 1999, o partido passou por um período de conflito interno, em que quatro deputados foram expulsos.

O PRS conquistou 3,17% dos votos nas eleições de 2008, ganhando oito assentos dos 220 da Assembleia Nacional.

Nas eleições de 2012 o partido viu a sua bancada reduzir-se a três cadeiras, e na de 2017 a duas. Nas eleições de 2022 o partido conseguiu dois deputados.