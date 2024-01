A direcção da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) vai disponibilizar 28 milhões de Kwanzas para apoiar o II congresso ordinário da organização juvenil do partido (JFNLA), que terá lugar entre os dias 09 e 12 de Janeiro deste ano.



Ao Novo Jornal, o porta-voz da comissão organizadora do congresso, Kifeta Paiva, disse que o partido não financiou os três candidatos para o cargo do secretário nacional da organização que estão campanha eleitoral à caça de voto, em todas as províncias.

"O partido só terá a responsabilidade de financiar a realização do congresso. No que diz respeito aos três candidatos, nomeadamente Eduardo José, Carlos Kassoma e Vita Francisco, estão receber apoio dos nossos militantes para fazerem a sua campanha eleitoral", referiu Kifeta Paiva, salientando que o conclave vai contar com 301 delegados.

Refira-se que a Frente Nacional de Libertação de Angola é um partido político angolano fundado em 1954, com o nome de União das Populações do Norte de Angola (UPNA), assumindo, em 1958, o nome de União das Populações de Angola (UPA).

Em 1962, a UPA, ao absorver outro grupo anti-colonial, o Partido Democrático de Angola (PDA), constituiu a FNLA. A FNLA foi um dos movimentos nacionalistas angolanos, durante a guerra anti-colonial de 1961 a 1975, juntamente com a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

Desde 1991 que a FNLA se tornou num partido político, cuja importância tem vindo a diminuir drasticamente, em função dos seus fracos resultados nas eleições legislativas desde 1992.