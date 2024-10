"É da nomenclatura do presidente do partido, mas este, por sua livre vontade, na reunião do Bureau Político do MPLA, decidiu atribuir competências ao Comité Nacional da JMPLA para se debruçar em relação às candidaturas do primeiro secretário da organização", disse aos jornalistas o coordenador da comissão organizador do conclave Crispiniano dos Santos.

A direcção do MPLA apreciou na quarta-feira, 09, os três candidatos apurados pela comissão nacional preparatória, mas a metodologia da JMPLA prevê que apenas dois candidatos com melhores requisitos devem concorrer à eleição final.

Os dois candidatos, segundo Crispiniano do Santos, serão conhecidos no dia 19 deste mês, durante a realização da terceira reunião ordinária da organização juvenil do MPLA.

Os militantes Adilson Amado Marmane Hach, Justino Fernando de Castro Capapinha e Luty Hermenegildo Macuntina Afonso são os seleccionados pela comissão preparatória do congresso, ao passo que os militantes Mário Aragão, Mateus Fumani e Mazongani Bunga foram excluídos, por não reunirem os requisitos.

Refira-se que o IX Congresso Ordinário da JMPLA, que terá lugar nos dias 21 a 23 do próximo mês, vai reunir 1.789 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados nacionais e internacionais.