Congresso: Nelito Ekuikui pode largar comando de Luanda para assumir liderança da JURA

Depois de vários adiamentos, finalmente é convocado o 5.º Congresso aprazado para Março deste ano, cujo epicentro será a eleição do sucessor de Custódio Lopes, no cargo de secretário-geral da JURA, braço juvenil da UNITA. O também deputado à Assembleia Nacional não poderá concorrer à sua própria sucessão, devido ao imperativo estatutário. Da lista dos possíveis candidatos ao cadeirão máximo da liderança juvenil do «galo negro», consta o nome do secretário provincial do partido em Luanda, Nelito Ekuikui, que o ajudou a conseguir a histórica vitória contra os «camaradas» na capital.