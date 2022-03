Congresso iniciou processo de recolha de opiniões aberto a partidos políticos, organizações da sociedade civil e demais cidadãos. Sugestões deverão ser discutidas no acto central do encontro, aprazado para 27 e 28 de Maio próximo, em Luanda.

A plataforma ad-hoc, denominada Congresso Nacional, concebida por diferentes actores da política e da sociedade civil, pretende, antes da realização das eleições gerais de Agosto próximo, levar os políticos a "comprometerem-se verdadeiramente" por eleições "justas e transparentes", bem como a aceitar os resultados eleitorais, faz saber ao Novo Jornal o empresário Francisco Viana, um dos integrantes da plataforma.

O empresário, presidente da Confederação Empresarial de Angola (CEA), sublinha que o ponto mais alto do Congresso Nacional, cujo acto central acontece entre 27 e 28 de Maio deste ano, em Luanda, será a concepção de um projecto de "Pacto de Nação", composto por contribuições de diferentes sensibilidades políticas e da sociedade civil, com o documento a ser enviado à Assembleia Nacional (AN) e ao Presidente da República.

Para chegar-se a esse objectivo, o Congresso iniciou um processo de recolha de opiniões aberto a partidos políticos, organizações da sociedade civil e demais cidadãos interessados, e as sugestões deverão ser discutidas no acto central do Congresso.

De acordo com o presidente da CEA, as propostas para o Pacto de Nação devem ser endereçadas antes do dia 27 de Maio, pelo website da entidade: www.congresso.ao, bem como podem ser depositadas fisicamente na comissão organizadora, com sede no Centro de Convenções da Casa Viana.

