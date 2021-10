O Presidente da República convocou para a próxima segunda-feira (25), uma reunião do Conselho da República, já com novo figurino onde Isaías Samakuva substitui Adalberto Costa Júnior no Órgão Colegial Consultivo do Chefe de Estado.

Nesta sessão, em que vai ser avaliada a situação da covid-19 em Angola e analisado o relatório do processo de auscultação pública sobre a alteração da Divisão Política Administrativa, Samakuva assume o lugar ocupado por Adalberto Costa Júnior depois da sua eleição, em 2019.

Esta nova composição do Conselho da República decorre, como se lê no comunicado da Casa Civil da Presidência, "da necessidade de se adequar a composição do Conselho da República, face às alterações verificadas na presidência da UNITA, em cumprimento do acórdão do Tribunal Constitucional que anulou o congresso, e, consequentemente, a eleição de Adalberto Costa Júnior para presidente daquele partido".

A informação sobre a preparação do processo eleitoral completa a agenda deste encontro.

Integram o Conselho da República (CR) o vice-Presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, a presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da República, líderes de partidos políticos com assento parlamentar e entidades convidadas.

Indicação de Samakuva chamada à primeira página do Jornal de Angola

A indicação de Isaías Samakuva como membro do Conselho da República, em substituição de Adalberto Costa Júnior, teve "honras" de primeira página no Jornal de Angola, ao contrário da reunião extraordinária da Comissão Política da UNITA, que deliberou que o XIII Congresso Ordinário do partido se realize até ao dia 4 de Dezembro, que teve apenas direito à segunda página.

Este conclave, que será uma repetição daquele em que foi eleito Adalberto Costa Júnior e foi entretanto anulado pelo Tribunal Constitucional, realiza-se assim antes do congresso do MPLA, marcado para 9 de Dezembro.

Na base da anulação do congresso de 2019 esteve o facto de Adalberto Costa Júnior, eleito em 2019 para presidente da UNITA, ter concorrido à liderança, segundo o TC, sem estar concluído o processo de renúncia da nacionalidade portuguesa.

Segundo o acórdão n° 700/2021, este acto viola a Constituição, a Lei e os Estatutos da UNITA.

Com a nulidade do Congresso, o TC decidiu que UNITA deve "manter a ordem de composição, competência, organização e funcionamento saída da direcção central eleita no XII Congresso Ordinário de 2015".

A direcção central da UNITA saída no XII Congresso Ordinário tem como presidente Isaías Samakuva, que agora retomou a liderança para enfrentar os desafios inerentes à organização do congresso e gerir o partido nesta que é fase mais complexa da sua existência desde a morte do líder fundador, Jonas Savimbi, em 2002, que levou ao fim do conflito armado.