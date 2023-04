O Conselho de Honra do MPLA (CHM), órgão de consulta do presidente do partido, volta à acção depois de dois anos de inactividade desde que foi constituído, logo a seguir ao VIII Congresso Ordinário do partido, realizado em 2021.

Trata-se de um órgão meramente consultivo do presidente do partido, por ele dirigido e constituído por destacados antigos dirigentes com idades acima de 75 anos.

Membros como Lopo do Nascimento, Roberto de Almeida, Hermínio Escórcio, Desidério Costa (...) e Alexandre Rodrigues, fazem parte do Conselho de Honra do MPLA.

Neste encontro, não foram avançadas razões sobre o porquê desta reunião.

Refira-se que no primeiro encontro desde a sua constituição, segundo apurou o Novo Jornal, o Presidente João Lourenço apresentou aos membros do Conselho de Honra uma informação substancial sobre o estado operacional e de funcionamento do partido, bem como sobre a situação política, económica e social do País.

O Conselho de Honra considera que "o País vive num clima de paz que deve ser preservado e servir de pressuposto fundamental e incontornável para o desenvolvimento de Angola e, consequentemente, para a melhoria contínua das condições de vida das populações".