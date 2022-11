Em sessão especial realizada hoje, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, o Conselho de Ministros aprovou o pacote de acções a concretizar no território da província de Luanda ao longo do mandato recém-iniciado.

Na sua intervenção, o Presidente da República assinalou como prioridades absolutas a construção de acessos (rodoviários e ferroviários) ao novo aeroporto Dr António Agostinho Neto, tendo em conta a sua inauguração no primeiro semestre de 2023, a melhoria das saídas rodoviárias da cidade capital e a marginal da Corimba, entre outras.

De acordo com o Presidente da República, a atenção particular deverá igualmente ser prestada à valorização de terrenos nobres actualmente em sub-rendimento, como são os casos do antigo mercado popular Roque Santeiro, o Morro da Samba e o Morro da Luz.

"São áreas privilegiadas para habitação, escritórios, hotéis, de nível diferenciado. Devemos ser capazes de atrair o interesse de investidores, sejam eles estrangeiros ou nacionais, para darem outra vida a essas zonas", assinalou.

A reunião do Conselho de Ministros apresentou a conclusão da sessão do dia 19 de Outubro último, em que o Governo da Província (GPL) submeterá ao Conselho de Ministros uma primeira abordagem do que, no seu entendimento, deve ser feito em Luanda para melhorar significativamente a qualidade de vida dos munícipes.

No dia 19 de Outubro, o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, foi responsável pela "exposição detalhada dos temas críticos da capital", durante uma reunião no Conselho de Ministros.

Entre questões abordadas, destaca-se o sector da educação, existindo um défice de 1.100 escolas na capital.

Foi também enfatizada a questão de abastecimento de água, que segundo dados oficiais, "apenas 30 a 40 por cento de uma malha habitacional de 10 milhões de munícipes tem abastecimento".

Recorde-se que a província de Luanda foi onde o MPLA obteve o pior resultado nas eleições gerais de 24 de Agosto.

Entretanto, segundo a Angop, o valor global das despesas, 5,7 biliões de kwanzas (48%) constitui o orçamento do Governo da Província de Luanda, para o referido plano e os outros 6,2 biliões de kwanzas (52%) são dos departamentos ministeriais, de igual modo, em torno das mais variadas empreitadas para a capital do país.

O documento, apresentado em conferência de imprensa pelo governador de Luanda, Manuel Homem, no final da sessão do Conselho de Ministros, faz menção que dos 2. 789 projectos, 90% são do Governo da Província de Luanda e 10% dos departamentos ministeriais.