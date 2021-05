Sem adiantar os valores das multas, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do PR reconhece mau exemplo que os partidos têm demonstrado, marcado pelo ajuntamento de centenas de cidadãos em actividades políticas.

Os dois principais partidos políticos em Angola (MPLA e UNITA) são considerados por observadores locais como os que mais têm demonstrado mau exemplo à sociedade, relativamente a matérias ligadas à prevenção sobre a Covid-19.

Segundo fontes, as marchas de apoio às lideranças em época pré-eleitoral realizadas pela UNITA e pelo MPLA têm sido o mote de ajuntamento, sem que sejam observadas as medidas de biossegurança contra a pandemia.

Pelo menos nas últimas semanas, o partido no poder, MPLA, juntou centenas de jovens na cidade do Huambo, numa marcha de apoio à liderança de João Lourenço, sem ter levado em consideração as medidas de biossegurança que se impõem.

O cenário ocorreu dias antes de o presidente dos "camaradas" ter apelado à juventude para redobrar os esforços na prevenção contra a pandemia. Em contrapartida, do flagrante da sociedade civil, a primeira-secretária do MPLA no Huambo, Lotti Nolika, contactada pelo NJ, tentou justificar-se, acabando por abortar a comunicação.

Em contrapartida, à semelhança dos "camaradas", a UNITA figura a lista cimeira dos partidos que mais atropelam as medidas de biossegurança contra a Covid-19, por via da realização de passeatas que provocam ajuntamento de pessoas.

