Covid-19: Luanda mantém-se sob cerca sanitária até 6 de Setembro

No dia em que o Governo actualizou as medidas constantes do novo decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública, o ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança da Presidência da República, Francisco Pereira Furtado, informou que Luanda se mantém sob cerca sanitária até 6 de Setembro.