A Cimeira da CPLP, onde João Lourenço, que deixou este fim-de-semana a Presidência desta plataforma, esteve com os seus homólogos da "frátria", como Lula da Silva chamou a esta "fraterna" comunidade lusófona, com o neologismo criado a partir da palavra pátria, terminou no Domingo, em São Tomé e Príncipe, país que assume a liderança da organização para os próximos dois anos, com objectivos alargados, de onde sobressaem o apoio à aspiração de Brasil e África no Conselho de Segurança da ONU, o português como língua oficial das Nações Unidas, ou dar gás ao acordo de mobilidade, sem esquecer um empurrãozinho para acabar com os conflitos em todo o mundo.

Segue-se uma síntese do Novo Jornal com notícias da Lusa, onde de João Lourenço a Marcelo Rebelo de Sousa, Sissoco Embaló, Lula da Silva ou José Maria Neves... procuraram desenhar o futuro da "frátria" que continua longe de cumprir o seu "ideal", transformar-se numa verdadeira plataforma global de países com alicerces na língua mas olhos postos no xadrez mundial onde pode ter uma mão a mexer na engrenagem se a força vier da união entre países fraternos, como propõe Lula da Silva, o gigante lusófono que dos BRICS ao Mercosul começa a ganhar nova tracção universal que o poderá levar ao Conselho de Segurança da ONU... e a CPLP pode dar o empurrãozinho final. Os dois anos que se seguem serão decisivos.

Lula quer que CPLP proponha Português como língua oficial da ONU...

A proposta do Presidente brasileiro surgiu hoje durante a sessão restrita da 14.ª cimeira, num momento em que os chefes de Estado e de Governo aprovaram as resoluções.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu este domingo, na cimeira de São Tomé, que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) proponha que o Português seja língua oficial das Nações Unidas.

"Temos de aproveitar que temos um secretário-geral das Nações Unidas que fala português [o ex-primeiro-ministro português António Guterres] e acho que nós deveríamos entrar com informações e um pedido nas Nações Unidas para que a língua portuguesa seja transformada em língua oficial das Nações Unidas", propôs Lula da Silva, recebendo aplausos dos presentes.

... e "frátria" unida na sustentabilidade e pacifismo

O Presidente brasileiro defendeu ainda que a CPLP é uma "frátria" que representa a unidade dos povos sob uma mesma língua e os mesmos valores pacifistas. Falando no seu discurso durante a cimeira, o chefe de Estado evocou a expressão "Mátria", do músico Caetano Veloso, insistindo numa comunidade de povos irmãos.

"Eu quero frátria. Como é que a CPLP será a nossa frátria? Uma grande fraternidade unida pelo idioma e pela busca de soluções sustentáveis e pacifistas num tempo de grandes incertezas", afirmou Luiz Inácio Lula da Silva.

O Presidente brasileiro tem defendido o fim imediato das hostilidades na Ucrânia e tem condenado os dois lados, um discurso que contraria a maioria dos países da CPLP, que apontam responsabilidades especiais à Rússia pela invasão.

"Frátria" foi também o nome escolhido pelo primeiro-ministro português, que discursou a seguir, para anunciar um projeto de intercâmbio de estudantes no espaço da CPLP.

São Tomé e Príncipe constitui o "ponto final do meu primeiro périplo africano" e é "muito oportuno retornar a este belo país para tratar de um assunto que nos une", disse o chefe de Estado brasileiro, que esteve poucas horas na cimeira, tendo sido o último a chegar e o primeiro a partir, antes mesmo da leitura das conclusões do encontro, subordinado ao tema "Juventude e Sustentabilidade".

Quanto aos jovens, Lula da Silva salientou que estes são "a força motriz" da CPLP e "manterão a língua portuguesa, o património comum" que une os países.

PR português contra aproveitamento político de quem critica acordo de mobilidade

O chefe de Estado aponta Moçambique, Cabo Verde, Angola ou Guiné-Bissau como alguns dos países que tiveram uma redução ou estabilização do número de imigrantes em Portugal.

O Presidente da República portuguesa criticou este domingo o aproveitamento político sobre o acordo de mobilidade dentro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), considerando que os números das comunidades estão estabilizados, exceptuando o Brasil.

Falando na conferência de imprensa de balanço da cimeira da CPLP, que terminou hoje em São Tomé, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que as críticas ao acordo, em vigor desde janeiro, são feitas por quem não conhece os números reais.

"Tem havido muitas vezes na sociedade portuguesa, nos últimos tempos, nos últimos anos, uma espécie de preocupação mediática, ou político-mediática de certos sectores dando a entender que há uma invasão nomeadamente de nacionais de países de língua portuguesa. Ora isso não é verdade", assegurou Marcelo Rebelo de Sousa.

"A única sociedade que tem tido uma evolução de mobilidade intensa é a brasileira", um país cujos cidadãos não precisaram do acordo de mobilidade para obter acesso a Portugal.

Por seu turno, o primeiro-ministro português explicou que o "acordo de mobilidade procura compatibilizar aquilo que são os deveres de Portugal enquanto membro da União Europeia e no âmbito do espaço Schenghen com uma ambição que Portugal tem, que todos os países da CPLP têm". "Se queremos uma comunidade as pessoas têm que se sentir parte dessa comunidade".

Ao longo destes 30 anos, houve "excelente cooperação do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático", um "bom desenvolvimento do ponto de vista económico", mas, "do ponto de vista da cidadania houve sempre uma contradição", disse.

Quando aderiu ao espaço Schenghen, Portugal não assegurou critérios que ressalvassem acordos com outros países com quem tinha "especial proximidade" ao contrário de outros estados-membros da União Europeia.

Trata-se de um "visto nacional que não dá acesso à circulação noutros países da Europa" e "não é um acordo de porta aberta" porque há razões para negar essa entrada, acrescentou o primeiro-ministro.

Este acordo também implica alterações nos postos consulares, admitiu António Costa, recordando que essa área tem sido fortemente pressionada por pedidos.

Em comparação com 2019 (pré-pandemia), foram atribuídos 19 mil vistos nacionais no primeiro semestre e no mesmo período de 2023 foram concedidos 45 mil, disse o primeiro-ministro.

"É uma circulação saudável e necessária" e "há maior procura de Portugal [por imigrantes] porque como é sabido há carência de recursos humanos", disse.

A circulação de pessoas no espaço da CPLP tem sido um "fator de regulação natural e um estabilizador automático da situação de todos os países", porque as comunidades migram de acordo com a situação económica de cada Estado.

"Felizmente a situação económica portuguesa tem permitido um saldo positivo para Portugal", o que tem permitido o "crescimento da nossa economia" e o "crescimento das receitas da nossa segurança social", acrescentou.

"Das duas uma ou queremos ter uma comunidade de povos de língua portuguesa e não queremos ter uma comunidade de povos de língua portuguesa. Se queremos ter uma comunidade de povos de língua portuguesa temos de viver como comunidade", resumiu o primeiro-ministro português.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "não há genericamente um fenómeno de imigração significativa" de cidadãos da CPLP nem alterações dos crentes de outras religiões em Portugal, afirmou o chefe de Estado português.

No seu entender, o problema é não haver "migrações de elementos qualificados vindos dos países de língua oficial portuguesa com excepção do Brasil".

"Uma coisa é a sensação que se apresenta, outra coisa é a realidade. E há que lidar com os dados objectivos dessa realidade", salientou.

Presidente da Guiné-Bissau destaca importância da juventude

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, destacou hoje, na cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a importância da juventude, que definiu como "única e verdadeira portadora do futuro".

Referindo-se ao tema da cimeira, "Juventude e Sustentabilidade", Sissoco Embaló disse que "não há nenhuma sustentabilidade que resista à prova do tempo, enquanto empreendimento humano, se não contar com o suporte e mais ainda, com a apropriação por parte da própria juventude, até porque ela é a única verdadeira portadora do futuro".

Depois de salientar o quão jovem é a estrutura etária da Guiné-Bissau, onde, detalhou, "20% da população concentra-se na faixa dos 15 aos 24 anos e dos 15 aos 30 anos atinge quase 29%. Dos 15 aos 34 anos, eleva se 34% da população guineense", disse o chefe de Estado, concluindo que em África uma "dinâmica demográfica como a guineense está longe de representar uma exceção".

"Mas mesmo nos outros países, ou num quadro demográfico diferente, nas mesmas circunstâncias questionam a importância crucial da juventude na construção sustentada de um futuro melhor", frisou.

O Presidente guineense acrescentou que teria sido "interessante" a realização prévia à cimeira de chefes de Estado e de Governo da CPLP, de "um encontro da juventude" da organização.

"Um evento que trouxesse até nós o olhar jovem e a visão ambiciosa e inovadora de jovens empreendedores em setores cruciais para o nosso futuro", explicou.

Sissoco Embaló prosseguiu a defesa da importância da juventude salientando que "o programa de construção de um futuro de paz, prosperidade e a vida digna para os seus povos tem sido posto em termos de investimento prioritário na juventude para capitalizar o dividendo demográfico que ela representa".

"De facto, este é o caminho a seguir", apontou.

"Creio poder afirmar e anunciar que uma orientação política para a juventude, em prol da sustentabilidade, é marca da CPLP a ter em conta para o futuro", concluiu.

A Guiné-Bissau vai assumir a próxima presidência da CPLP, entre 2025 e 2027, sucedendo a São Tomé e Príncipe, que assumiu hoje a liderança da organização, anunciou hoje o Presidente da República de São Tomé, Carlos Vila Nova, na 14.º conferência de chefes de Estado e de Governo, sob o lema "Juventude e Sustentabilidade".

PR de Cabo Verde alerta para "muitas e legítimas aspirações" da juventude

Referindo-se à realidade do seu país, e também de São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, que definiu como "pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento", salientou que os três sofrem "de forma particular, as nefastas consequências das alterações climáticas, eventualmente mais gravosas do que nos demais membros" da CPLP.

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, defendeu este domingo em São Tomé que as "muitas e legítimas aspirações" da juventude só se podem concretizar "num ambiente são, democrático, moderno, próspero e com oportunidades para todos".

José Maria Neves, que intervinha na XIV Conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), disse registar "com satisfação" que os jovens, à escala global, "se mostram conscientes das preocupações de formação de uma nova ordem mundial, de guerras geoestratégicas, de migrações sem precedentes, de mudanças climáticas, de fortes assimetrias entre países industrializados e desenvolvidos e países fornecedores de matérias-primas e subdesenvolvidos - os "termos de intercâmbio" são, desgraçadamente, desiguais".

"O crescimento terá de ser necessariamente inclusivo e ambientalmente sustentável", frisou.

"Localização remota, reduzida dimensão territorial e demográfica, a exposição aos efeitos climáticos extremos contribuem para uma maior vulnerabilidade económica e ambiental", afirmou.

Em seguida, José Maria Neves abordou a insegurança alimentar que se vive nalguns espaços dos Estados-membros e, socorrendo-se de uma afirmação feita no passado pelo seu homólogo brasileiro, Lula da Silva, declarou que "muitas pessoas não conseguem tomar café, almoçar e jantar todos os dias".

"Reclamamos da subida dos preços dos combustíveis e da insegurança energética. A verdade é que uma percentagem apreciável da população não tem acesso à eletricidade. A isto se junta muitos jovens, ainda em idade escolar, mas que não frequentam a escola, por razões diversas", salientou.

"Em muitos casos, o sistema de saúde é precário e quase inacessível para uma parte considerável da população. Por esta realidade afetar principalmente a juventude, tudo isto deve merecer uma profunda reflexão", defendeu, considerando que "ainda há muito "trabalho de casa" a ser feito" pelas atuais lideranças da CPLP "em benefício dos jovens", que esperam respostas mais assertivas.

Esses "feixes de problemas" devem ser prioridades da CPLP, destacou, sugerindo que se integrem "os direitos e deveres dos jovens, com destaque para a garantia de acesso ao sistema de ensino e à formação, capacitando-os para enfrentar o mercado de trabalho, cada vez mais global e mais competitivo, e poder construir projetos de vida com perspetivas de futuro -- por enquanto, um sonho de muitos -- de mais realização e dignidade".

O Presidente cabo-verdiano abordou ainda a questão da mobilidade no seio da CPLP e defendeu "a necessidade de desapertar alguns espartilhos que ainda cerceiam a mobilidade e o intercâmbio de jovens".

Essas dificuldades "em nada favorecem a tão necessária e requerida troca de experiências".

"Os constrangimentos, que doravante persistem, condicionam a implementação de programas em diversas áreas, nomeadamente no ensino, formação, cultura e desporto. De forma consistente, devemos envidar esforços para superar estas dificuldades", concluiu.