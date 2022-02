Inspecção-Geral da Administração do Estado esteve «hospedada» nas administrações municipais antes da saída da sua delegada, agora em Luanda, a fechar processos relativos a diferentes casos, sobressaindo, até porque se trata de um aspecto comum, sumiços nos programas de combate à pobreza. Venda de terrenos e alegados desvios em negócios na área de saneamento básico, já noticiados pelo NJ, dão corpo à limpeza efectuada em dois dos municípios que vão beneficiar do «canteiro de obras» de Luís Nunes.

Já se sabia que a antiga administradora municipal de Benguela e o administrador da Catumbela, Adelta Jorge e Fernando Belo, tinham a justiça à perna por indícios de peculato, mas os últimos dias, associados a um "pente-fino" sem paralelo nas duas administrações municipais, serviram para descortinar outros crimes e fechar vários processos, com a Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE) ali instalada, soube o Novo Jornal de fontes credíveis.

No município-sede da província, agora administrado por Paula Marisa, a até bem pouco tempo delegada da IGAE, Josefina Calembe, e técnicos da instituição passaram em revista, em mais de 30 dias, actos de gestão praticados entre 2017 e 2021.

Na hora de despedida, segunda-feira, 07, Calembe, que salta para a estrutura central, optou por afirmar que "todos os momentos foram marcantes", mas a verdade, na perspectiva das fontes do NJ, é que a limpeza na Administração Municipal não deve ser colocada no saco em que se encontra a postura da professora que "cobrou folhas de provas" e do "funcionários da Empresa de Electricidade que pediu valores" para dar solução a um problema numa comunidade.

Dos desvios de fundos provenientes do maior mercado informal da província ao sumiço de viaturas, passando pela sobrefacturação nos negócios de meios para o saneamento básico e venda de terrenos, foi uma inspecção que agitou a AMB, para a qual foram interrogados quadros de diferentes departamentos.

