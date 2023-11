Depois da derrota na província do Zaire em 2022, MPLA diz que identificou os pontos fracos e promete contornar a situação em 2027

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, garantiu que o seu partido já identificou os pontos fracos que levaram o partido no poder a perder eleições na província do Zaire, onde elegeu apenas dois deputados, contra três da UNITA.