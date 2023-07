O Ministério da Saúde defende a subvenção dos medicamentos para pacientes com doenças crónicas não transmissíveis, como a hipertensão e a diabetes, de modo a que tenham acesso aos fármacos com preços mais baixos.

Esta preocupação foi manifestada segunda-feira, 17, pela ministra das Saúde Sílvia Lutucuta, chamada ao Parlamento por iniciativa da 6ª de trabalho especializado, para esclarecer sobre o estado actual do sector da saúde em Angola.

No que diz respeito à subvenção dos medicamentos, a ministra da Saúde disse aos deputados que estão a trabalhar com o Ministério das Finanças para saírem do regime de preços livres para preços controlados.

Informou ainda que a força de trabalho no sector da Saúde passou de 65.294 profissionais para cerca de 100 mil, nos últimos dois anos, elevando o número de médicos para 7.715.

Acrescentou que actualmente o Sistema Nacional de Saúde e a Rede Sanitária compreendem 2.644 unidades sanitárias, sendo 15 hospitais nacionais, 25 hospitais provinciais, 45 hospitais gerais, 170 hospitais municipais, 442 centros de saúde, 67 centros materno-infantis, 1.880 postos de saúde e 37 outras infra-estruturas.

No que concerne à estratégia de melhoria das infraestruturas hospitalares, a titular da saúde avançou que são necessárias 1800 novas unidades a nível nacional, das quais 600 em Luanda, principalmente da rede primária.

Depois de uma informação detalhada, a presidente da 6ª Comissão, Arlete Borges, concluiu que a "explosão" demográfica é um dos principais motivos de enchentes nos hospitais do País.

"Luanda precisa de mais 600 hospitais para aliviar a pressão existente, dando conta do défice existente em termos da assistência primária", disse a deputada, que admitiu haver também um défice a nível da assistência terciária.

Segundo dados oficiais, um total de 310.754 casos de hipertensão arterial foram diagnosticados, no ano passado, em todas as unidades sanitárias do País.